Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Уставший от гулянок родителей 10-летний ребенок ушел жить к бабушке в Экибастузе

Опубликовано:

Неблагополучные семьи проверяют в Павлодарской области
Проверка семьи полицией. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области полицейские посетили неблагополучные семьи. В одной из них родители не знали, куда делся их 10-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в текущем году наказали порядка 800 законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

К примеру, житель Экибастуза рассказал полицейским, что соседи частенько выпивают, а ребенок остается без присмотра.

"При проверке родители находились в состоянии опьянения. На вопрос полиции, где находится их десятилетний сын, родители не смогли ответить. Позже сотрудники установили, что мальчик, устав от пьяных гулянок родителей, ушел жить к бабушке", - отметили в ДП Павлодарской области.

Родители были поставлены на учет в полицию и наркологический диспансер. За ненадлежащее воспитание сына и злоупотребление алкогольными напитками оба родителя привлечены к ответственности. Материал рассмотрен в суде, где каждый родитель получил штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге).

Также поведение родителей рассмотрели на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где отцу и матери мальчика дали испытательный срок.

"В течение месяца им необходимо исправить ситуацию, не употреблять алкогольные напитки и надлежащим образом заниматься воспитанием сына. После комиссии ребенок возвращен в семью", - пояснили в ведомстве.

В другом случае обеспокоенные соседи сообщили в полицию, что в квартире взрослые распивают алкоголь и с ними находятся трое несовершеннолетних детей. Прибывшие полицейские обнаружили детей 6, 13 и 17 лет, которые находились в той же комнате и наблюдали за пьющими родителями.

"Увидев полицейских, отец и мать стали вести себя агрессивно, кричали, нецензурно выражались, раскидывали вокруг вещи, мебель. Детям было неприятно и стыдно смотреть на поведение своих родителей", - отметили в ДП Павлодарской области.

Для вытрезвления родителей поместили в Центр временной адаптации и детоксикации.

"Соседи подтвердили, что родители вдвоем часто распивают алкоголь, после чего в доме происходят скандалы. Все это видят дети, и каждый раз при виде соседей дети прячут глаза", - уточнили в ведомстве.

Данную семью поставили на учет в полицию и наркологический диспансер. Оба родителя привлечены к ответственности, материалы направлены в суд и на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

"Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, непредоставление родителями надлежащего материального обеспечения, отсутствие контроля за поведением детей могут служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка", - сообщили в ДП региона.

Только в текущем году 46 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Добавим, что по ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее у нетрезвой жительницы Павлодара по жалобе соседа полицейские забрали троих детей и передали их отцу, с которым женщина находится в разводе. Женщину же поместили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления.

Квартира неблагополучной семьи
В квартире. Фото: ДП Павлодарской области

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204181-ustavshiy-ot-gulyanok-roditeley-10-letniy-rebenok-ushel-zhit-k-babushke-v-ekibastuze/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie