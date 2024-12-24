Уставший от гулянок родителей 10-летний ребенок ушел жить к бабушке в Экибастузе
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В Павлодарской области полицейские посетили неблагополучные семьи. В одной из них родители не знали, куда делся их 10-летний ребенок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в текущем году наказали порядка 800 законных представителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, по обеспечению безопасности несовершеннолетних.
К примеру, житель Экибастуза рассказал полицейским, что соседи частенько выпивают, а ребенок остается без присмотра.
"При проверке родители находились в состоянии опьянения. На вопрос полиции, где находится их десятилетний сын, родители не смогли ответить. Позже сотрудники установили, что мальчик, устав от пьяных гулянок родителей, ушел жить к бабушке", - отметили в ДП Павлодарской области.
Родители были поставлены на учет в полицию и наркологический диспансер. За ненадлежащее воспитание сына и злоупотребление алкогольными напитками оба родителя привлечены к ответственности. Материал рассмотрен в суде, где каждый родитель получил штраф в размере 7 МРП (25 844 тенге).
Также поведение родителей рассмотрели на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где отцу и матери мальчика дали испытательный срок.
"В течение месяца им необходимо исправить ситуацию, не употреблять алкогольные напитки и надлежащим образом заниматься воспитанием сына. После комиссии ребенок возвращен в семью", - пояснили в ведомстве.
В другом случае обеспокоенные соседи сообщили в полицию, что в квартире взрослые распивают алкоголь и с ними находятся трое несовершеннолетних детей. Прибывшие полицейские обнаружили детей 6, 13 и 17 лет, которые находились в той же комнате и наблюдали за пьющими родителями.
"Увидев полицейских, отец и мать стали вести себя агрессивно, кричали, нецензурно выражались, раскидывали вокруг вещи, мебель. Детям было неприятно и стыдно смотреть на поведение своих родителей", - отметили в ДП Павлодарской области.
Для вытрезвления родителей поместили в Центр временной адаптации и детоксикации.
"Соседи подтвердили, что родители вдвоем часто распивают алкоголь, после чего в доме происходят скандалы. Все это видят дети, и каждый раз при виде соседей дети прячут глаза", - уточнили в ведомстве.
Данную семью поставили на учет в полицию и наркологический диспансер. Оба родителя привлечены к ответственности, материалы направлены в суд и на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
"Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в семье, непредоставление родителями надлежащего материального обеспечения, отсутствие контроля за поведением детей могут служить основанием совершения подростком антиобщественного поступка", - сообщили в ДП региона.
Только в текущем году 46 несовершеннолетних привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений.
Добавим, что по ч.1 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).
Ранее у нетрезвой жительницы Павлодара по жалобе соседа полицейские забрали троих детей и передали их отцу, с которым женщина находится в разводе. Женщину же поместили в Центр временной адаптации и детоксикации для вытрезвления.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2204181-ustavshiy-ot-gulyanok-roditeley-10-letniy-rebenok-ushel-zhit-k-babushke-v-ekibastuze/