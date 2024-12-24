Драку возле кафе разнимали полицейские в Петропавловске (видео)

В Петропавловске полицейские задержали подозреваемого в драке возле кафе, которая попала в объектив камеры видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, наказание от крупного штрафа до лишения свободы грозит 42-летнему петропавловцу после потасовки возле одного из городских кафе. Конфликт между несколькими посетителями произошел ночью, около 02.45.

"Когда они вышли на улицу, словесная перепалка закончилась применением физической силы, в результате чего пострадали двое мужчин", - рассказали в ДП СКО.

Оперативно прибывшие полицейские пресекли драку. На сегодня по подозрению в хулиганстве задержан один из участников конфликта.

"По его утверждению, драки не было, однако записи с камер видеонаблюдения говорят об обратном. Всю картину произошедшего предстоит установить следствию", - отметили в ведомстве.

Для быстрого реагирования на подобные ситуации полицейские корректируют маршруты патрулирования в зависимости от оперативной ситуации, приближают их к локациям криминогенной напряженности.

Внимание: видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

Отметим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 МРП (от 1 846 000 до 7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.