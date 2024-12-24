Закрыл глазок и представился электриком: на супругов напали с пистолетом в подъезде в Алматы (видео)

В Алматы супружеская пара получила ранения в подъезде многоэтажного дома, их госпитализировали. Полицейские разыскивают нападавшего, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, инцидент произошел в одной из элитных новостроек в верхней части города. Жильцы рассказывают, что неизвестный мужчина проник в один из подъездов жилого комплекса и открыл стрельбу.

"Я только слышала, что человек там стоял возле двери. Потом техничка его спросила: «Вы к кому?» Он сказал: «Я электрик». Вот это я слышала. Потом, как он зашел, я даже не поняла. Говорят, что была стрельба. Я не знаю, из какого пистолета, травматический или обычный",

"Наверное, это не грабитель, скорее всего. Грабитель ночью приходит, не днем. Молодая супружеская пара. Напал. Глазок закрыл. Жильцы рассказывают, трагедия случилась днем. Вооруженный мужчина прятал лицо под черной маской. Он представился электриком и беспрепятственно зашел в подъезд", - рассказывают жильцы дома.

Как рассказывают соседи, преступник отключил электричество в квартире. Затем позвонил хозяевам. Дверь открыла женщина. Тогда злоумышленник набросился на нее с кулаками.

Сейчас дверь квартиры опечатана. Криминалисты сняли отпечатки предполагаемого грабителя с распределительного щита.

В момент нападения внутри находилась супружеская пара. Как утверждают очевидцы, грабитель ударил женщину и повалил ее на пол. Защитить жену попытался супруг. Завязалась драка. Пострадавшая бросилась за ножом, и тогда преступник выстрелил в хозяйку дома и ее мужа.

"Мы чистили снег на территории. Потом услышали, как мужчина кричал, просил о помощи, будто на них напали. Мы сразу забежали в подъезд. Поднялись на второй этаж. Там сидела женщина на полу вся в крови. Грабитель сломал ей нос. Повалил на пол и начал связывать руки. В тот момент из комнаты вышел муж. Началась драка. Женщина побежала за ножом. Тогда неизвестный выстрелил. Два раза попал в хозяйку, один раз – в ее супруга", - рассказали очевидцы.

О хозяевах квартиры известно немного: семейная пара 39 и 40 лет. Супруг работает в банке или страховой компании. Сейчас пострадавшие в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Женщину готовят к операции.

"Состояние средней степени тяжести. Стабильное. Планируется остеосинтез локтевой кости. Пациент получает необходимую терапию. Пациентка 40 лет получает стационарное лечение в отделении политравмы больницы №7. Планируется оперативное вмешательство в восстановлении анатомии левого предплечья. Проводится предоперационная подготовка. Состояние пациентки на данный момент оценивается как средней степени тяжести", - сообщили журналистам в Городской клинической больнице №7.

Грабитель почти сразу сбежал с места преступления. В каком направлении он скрылся, неясно. В элитном жилом комплексе нет камер наблюдения.

"По данному факту управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления", - проинформировали в полиции.

Сейчас полицейские обходят квартиры и опрашивают соседей. Расследование начали по факту попытки разбойного нападения.

Источник: КТК

Напомним, в ноябре в Алматы в Сети появилось видео нападения на девушку в подъезде многоквартирного жилого дома. На кадрах было видно, как мужчина заходит в подъезд, судя по всему, пугает девушку около лифта, затем валит на пол другую девушку. Полицейские задержали подозреваемого.

В апреле текущего года в Алматы на 10 суток арестовали мужчину, который напал на женщину, сидевшую на лавочке. Видео инцидента также распространялось в Сети.

Добавим, что согласно статье 192 УК РК, разбой наказывается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет с конфискацией имущества.