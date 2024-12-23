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Эзотерика

"Требовал деньги": парикмахеры пожаловались на пьяного павлодарца

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Парикмахер за работой
Парикмахерская. Иллюстративное фото: Rogan Macdonald / Getty Images

В Павлодаре сотрудники парикмахерской пожаловались участковому на пьяного мужчину, ломавшего замок и требовавшего деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, очередное благодарственное письмо поступило от коллектива парикмахерской участковому инспектору полиции Павлодара Тлеку Жумалиханову.

Сотрудники парикмахерской обратились с заявлением в полицию, рассказав, что на протяжении некоторого времени их беспокоил хулиган, который требовал деньги и неоднократно приходил пьяным в салон.

"В нашей парикмахерской хулиганил один парень, вставлял в дверной замок что-то и он выходил из строя, так было несколько раз, после приходил пьяный, требовал, чтобы мы ему дали денег. Когда терпение наше закончилось, мы обратились к участковому", - рассказали в парикмахерской.

По словам мастеров, участковый провел с ним профилактическую беседу, и мужчина уже более полугода не беспокоит сотрудниц.

"Также в салоне у нас был случай, когда девушка получила услугу и убежала, не расплатившись, наш участковый помог решить и этот конфликт, позже услуга была оплачена. Хотим выразить благодарность нашему участковому Тлеку Жумалиханову за быстрое реагирование на наши обращения", - написал коллектив парикмахерской.

Ранее в Астане на камеру видеонаблюдения попала кража из парикмахерской фена и машинки для стрижки волос, совершенная полуголым мужчиной через оставленную открытой дверь. Подозреваемого задержали.

А жительницу Жамбылской области оштрафовали за оказание парикмахерских услуг в салоне красоты без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203757-treboval-dengi-parikmahery-pozhalovalis-na-pyanogo-pavlodarca/

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