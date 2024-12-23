Два актюбинца получили по 11 лет лишения свободы (видео)

В Актюбинской области полиция изъяла более 458 кг наркотиков с начала года. Двое осужденных получили 11 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, с начала года в Актюбинской области сотрудниками полиции проведена масштабная работа по борьбе с наркопреступностью. Из незаконного оборота изъято более 458 кг наркотиков, где по всем фактам задержанные по решению суда подверглись суровым уголовным наказаниям.

К примеру, в феврале сотрудники полиции изъяли у двух актюбинцев наркотическое средство в особо крупном размере - более 77 кг.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Актобе сотрудниками службы по противодействию наркопреступности был задержан мужчина, который ехал на автомобиле Toyota Alphard. У него было изъято более 57 кг марихуаны. Указанные наркотические средства были обнаружены в багажнике его автомобиля, подозреваемый был взят под стражу.

В ходе дальнейших целенаправленных оперативных мероприятий был установлен еще один подозреваемый, имеющий преступные связи с задержанным. В ходе обыска в гараже у него была обнаружена марихуана общим весом около 20 кг.

Уголовное дело с изъятием наркотических средств в особо крупном размере было всесторонне и объективно расследовано и полностью доказало преступную деятельность подозреваемых лиц.

В ведомстве отметили, что по решению суда два человека были приговорены к 11 годам лишения свободы за незаконное обращение с наркотическими средствами в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что на автодороге Караганда - Астана сотрудники полиции изъяли крупную партию марихуаны.

Помимо этого, в Актобе сотрудники полиции совместно с ДКНБ задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе обыска было обнаружено более 119 граммов мефедрона.

Также крупную партию наркотиков изъяли у жителя Алматинской области. 47-летнего мужчину подозревают в хранении наркотиков в особо крупном размере.