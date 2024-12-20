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Эзотерика

"Зайцев" ловят в автобусах Актобе (видео)

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Рейд в автобусах
Рейд в автобусах. Кадр из видео: instagram.com/aqtobe_akimat

В Актобе прошел рейд по выявлению безбилетных пассажиров, инициированный совместно с полицией и перевозчиком. Нарушители привлечены к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, ТОО “Smart Avtobys Aqtobe” совместно с организатором перевозок и местной полицейской службой провели рейд по выявлению безбилетных пассажиров в общественном транспорте.

В результате проверки были зафиксированы случаи неоплаты проезда, что стало основанием для привлечения к административной ответственности по статье 622 КоАП.

В ведомстве отметили, что данное мероприятие направлено на повышение культуры оплаты проезда и предотвращение нарушений в этой сфере. Рейды будут проводиться на регулярной основе.

Отмечается, что за неоплаченный проезд предусмотрен штраф в размере 2 МРП (7384 тенге).

Также пассажиров призвали своевременно оплачивать проезд одним из доступных способов:

  • безналичная оплата - банковской картой или сканированием QR-кода;
  • наличная оплата - 150 тенге для взрослых и 75 тенге для детей до 18 лет.

Ранее сообщалось, что в одном из автобусов Астаны в рамках пилотного проекта установили оборудование, позволяющее вычислять пассажиров не оплативших проезд.

Помимо этого, в одном из автобусов Астаны пассажир, отказавшийся показать билет за проезд, распылил газовый баллончик. Мужчину оштрафовали.

Добавим, что в Актобе с 1 апреля 2024 года проезд в автобусах стал бесплатным для пенсионеров и лиц с инвалидностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202962-zaycev-lovyat-v-avtobusah-aktobe-video/

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