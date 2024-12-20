Подозреваемого задержали в Павлодаре благодаря сигнализации

В Павлодарской области за год произошло более тысячи краж. Одну из них благодаря сигнализации предотвратили в магазине в областном центре, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в текущем году на территории Павлодарской области зарегистрировали 1192 кражи, в том числе 82 - из квартир.

Квартирные кражи остаются одной из самых распространенных преступных практик в городах и сельской местности. Злоумышленники используют различные методы, чтобы проникнуть в жилье.

Не желая рисковать, они выбирают объекты с минимальным уровнем безопасности. В случае с квартирами - это может быть отсутствие железных дверей, слабые замки или отсутствие сигнализации. Преступления против собственности часто происходят, когда жилье пустует, например, во время длительных отпусков или командировок.

"Зачастую преступники используют информацию, полученную с помощью наблюдения за повседневной жизнью жильцов, из социальных сетей или при общении с соседями", - предупредили в МВД.

Одним из способов профилактики квартирных краж являются установка систем сигнализаций и обращение к профессиональным охранным структурам.

"К примеру, в одном из магазинов Павлодара благодаря сигнализации удалось задержать мужчину, который завладел товаром", - рассказали в ведомстве.

В другом случае в помещении гаражного бокса одной из организаций пытались совершить кражу медных кабелей. Преступление было пресечено, так как сработала сигнализация.

Ранее в Астане на камеру видеонаблюдения попала кража из парикмахерской. Оттуда похитили фен и машинку для стрижки волос, а на кадрах с камеры можно увидеть полуголого мужчину, зашедшего в оставленную открытой дверь.

Также в столице из машины курьера украли букет стоимостью 100 тыс. тенге, когда он отлучился доставить другой заказ. По данным полиции, подозреваемый в краже подарил цветы своей знакомой.