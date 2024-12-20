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АФМ: Более полумиллиона долларов пытались незаконно вывезти из Казахстана

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Доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

С начала года было выявлено 17 попыток незаконного вывоза незадекларированной валюты, на общую сумму более полумиллиона долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, с начала года с помощью служебно-розыскных собак выявлено 17 фактов незаконного перемещения незадекларированной валюты через таможенные границы Евразийского экономического союза.

Из них 15 случаев зафиксировано в Алматы и 2 в Мангистауской области.

Общая сумма выявленной валюты составила 529 152 долларов США и 9500 евро.

Также собаки обнаружили 33 факта незаконного перемещения наркотических средств. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 17 килограмм, из которых:

  • марихуана / каннабис — 5,2 кг (20 фактов);
  • гашиш / гашишное масло — 11,5 кг (11 фактов);
  • маковая солома, тетрагидроканнабинол и другие виды синтетических наркотиков.
Кинолог с собакой
Кинолог с собакой. Фото: t.me/afm_rk

Ведомство отмечает, что служебно-розыскные собаки, подготовленные в Кинологическом центре АФМ, направляются на службу не только в подразделения АФМ, но и в другие правоохранительные органы, специальные службы, военную полицию, ПС КНБ, Службу авиационной безопасности.

Напомним, летом служебная собака нашла схрон в лесопосадке в Павлодаре, а другая в аэропорту Алматы указала на запах наркотических веществ у казахстанцев, вернувшихся с отдыха в Таиланде.

В конце сентября сообщалось, что в Карагандинской области с начала года служебно-розыскные собаки помогли раскрыть 174 преступления. В одном из случаев с их помощью нашли пропавшую женщину.

А по вопросу вывоза валюты напомним, что в марте 2022 года, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности, казахстанцам было запрещено вывозить наличную иностранную валюту или денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей 10 000 долларов по курсу Национального банка РК.

Мы писали о том, что за вывоз иностранной валюты, превышающей установленный порог, нарушителю грозит административный штраф. Нелегально перевозимые деньги и товары также могут быть изъяты в пользу государства по решению суда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202692-afm-bolee-polumilliona-dollarov-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana/

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