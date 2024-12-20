Карагандинец лишился телефона после похода в магазин

Сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, мужчина, находясь в одном из магазинов, похитил из кармана куртки клиента мобильный телефон. Сумма ущерба составила 110 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В ведомстве добавили, что полицейские выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, согласно статье 188 Уголовного кодекса кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Кызылординской области задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж в то время, когда хозяева отсутствовали дома.