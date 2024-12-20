Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Карагандинец лишился телефона после похода в магазин

Опубликовано:

Смартфон в руках
Смартфон. Иллюстративное фото: pexels.com

Сотрудники Ново-Майкудукского отдела полиции УП Караганды задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, мужчина, находясь в одном из магазинов, похитил из кармана куртки клиента мобильный телефон. Сумма ущерба составила 110 тысяч тенге.

Подозреваемый дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

В ведомстве добавили, что полицейские выясняют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, согласно статье 188 Уголовного кодекса кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Кызылординской области задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж в то время, когда хозяева отсутствовали дома.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202684-karagandinec-lishilsya-telefona-posle-pohoda-v-magazin/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie