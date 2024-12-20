Жителя Атырау до смерти избили у рынка: обвиняемому вынесли приговор

В Атырау вынесли приговор по делу о смерти водителя грузового автомобиля, погибшего в начале лета в результате избиения на рынке "Дина", передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении жителя города по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в суде №2 Атырау.

В суде выяснилось, что летом текущего года на территории одного из рынков города, потерпевший, управляя своим грузовым автомобилем, по неосторожности повредил рядом стоящий легковой автомобиль.

"Подсудимый, владелец легкового авто, разозлившись на это, набросился на потерпевшего и умышленно нанес несколько ударов кулаками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия", - установил суд.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы, с частичным удовлетворением гражданского иска, потерпевшие - назначить строгое наказание и удовлетворить гражданский иск.

"Подсудимый признал свою вину по поводу драки, однако пояснил, что не намеревался убивать потерпевшего, в связи с чем просил назначить мягкое наказание", - уточнили в суде.

Защитники просили переквалифицировать действия обвиняемого на причинение смерти по неосторожности (ст.104 УК).

Вина подсудимого была доказана показаниями представителя потерпевшего, видеозаписями, признанными вещественными доказательствами, и другими материалами дела.

К смягчающим ответственность обстоятельствам отнесено наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей, отягчающих - не установлено.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.106 УК РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Гражданский иск о возмещении морального ущерба удовлетворен частично. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, 11 июня в Сети появилось видео с камеры наблюдения, установленной на одном из рынков в Атырау. На кадрах был запечатлен конфликт мужчин. Позднее один из них скончался от полученных травм.

Очевидцы озвучили подробности смертельного конфликта. По словам родственников погибшего, у него было четверо детей и пятеро внуков.

В октябре в Атырауском городском суде №2 началось открытое заседание по этому делу. На скамье подсудимых оказался 39-летний директор крестьянского хозяйства, отец пяти детей.