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"Ударил и согнул капот": очередных вандалов привлекли к ответственности в Астане

Опубликовано:

Поврежденный автомобиль
Поврежденный автомобиль. Фото: акимат Астаны

Двоих мужчин, совершивших акты вандализма в столице, нашли и привлекли к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, очередных вандалов, нанесших ущерб чужому имуществу, привлекли к ответственности.

В ночь на 14 декабря 30-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил дворники, ударил и согнул капот чужого автомобиля. Своими действиями он нанес материальный ущерб на сумму 400 тысяч тенге.

Вечером 16 декабря 32-летний мужчина, находясь по улице Мустафина, умышленно причинил ущерб чужому имуществу.

Нарушителей нашли и привлекли к административной ответственности по статье 147-1 КРКоАП РК.

Ведомство напоминает, что в Астане проводятся профилактические работы в рамках акции "Стоп, вандал", которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, жители города.

Цель акции – пресечь любые проявления вандализма и сохранить чистоту и порядок в столице.

С начала года суд наказал свыше 300 человек за умышленную порчу чужого имущества, загрязнение мест общего пользования, повреждение зданий и жилых помещений. Все они были привлечены к ответственности.

Работа по профилактике вандализма проводится при координации городской прокуратуры и Департамента полиции.

Напомним, ранее акимат Астаны также сообщал о привлечении к ответственности вандалов: один мужчина повредил чужой автомобиль, будучи в алкогольном опьянении, другой нанес ущерб имуществу в ходе конфликта.

В конце ноября мы писали, что астанчанина оштрафовали за повреждение чужого имущества. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде жилого дома, умышленно, пнув ногой в стену, повредил кафельную плитку.

Ранее в Астане вандалы повредили дверь университета, стекло в дежурной части полиции и чужие автомобили. Всех нашли и привлекли к ответственности.

В октябре 39-летняя астанчанка разбила компьютер в одном из столичных филиалов "Казпочты". Ее привлекли к административной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202606-udaril-i-sognul-kapot-ocherednyh-vandalov-privlekli-k-otvetstvennosti-v-astane/

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