Полуголый мужчина украл из парикмахерской фен и машинку в Астане (видео)

В Астане на камеру видеонаблюдения попала кража из парикмахерской, совершил кражу полуголый мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции.

Как сообщается на Instagram-странице столичного ДП, мужчина выпивал в сауне, расположенной рядом с парикмахерской. В какой-то момент он решил зайти в парикмахерскую и забрать оттуда инструменты. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

Полицейские уже установили 30-летнего подозреваемого. Как оказалось, из парикмахерской он похитил фен и машинку для стрижки волос.

"Подозреваемый признался, что решился на преступление, когда увидел обнаружил оставленную хозяином дверь открытой", – добавили в полиции.

По факту кражи зарегистрировано уголовное дело.

Отметим, согласно статье 188 Уголовного кодекса кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Кызылординской области задержали подозреваемого в совершении серии квартирных краж в то время, когда хозяева отсутствовали дома. Был задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в преступлении.

А в Астане был также задержан молодой мужчина, которого подозревают в краже золотых колец у жительницы Астаны. По версии полиции, он два раза приходил к ней в гости и оба раза совершал кражи.