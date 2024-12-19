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Уголовное дело завели на 14-летнего подростка в Караганде

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Расстроенный подросток
Подросток. Иллюстративное фото: Image Source / Getty Images

В Караганде 14-летнего подростка задержали по подозрению в краже теплообменного аппарата стоимостью 3 млн тенге с охраняемого завода. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полицию поступило сообщение о краже теплообменного аппарата с территории одного из предприятий Караганды.

Неизвестный, вскрыв окно цеха, похитил конденсатор, причинив ущерб в размере 3 млн тенге. Производственная территория находилась под охраной охранника и двух собак.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 14-летнего подростка, который дал признательные показания. Вещественное доказательство изъято.

В отношении родителей подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в воспитании сына.

Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Караганде полиция раскрыла крупную кражу медных деталей, произошедшую девять месяцев назад. Задержаны четыре человека, возбуждено уголовное дело.

Также в городе Сарани задержан мужчина, подозреваемый в краже с одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Помимо этого, в Актобе арестован 33-летний мужчина, подозреваемый в серии краж, включая похищение игровой приставки и денежных средств.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202353-ugolovnoe-delo-zaveli-na-14-letnego-podrostka-v-karagande/

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