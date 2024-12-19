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Показалось, что показывала средний палец: павлодарку до крови избили на улице

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Мужчина сжал кулаки
Мужчина угрожает женщине. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

30-летнего жителя Павлодара обвинили в избиении и ограблении женщины из-за того, что ему показалось, как она показывает ему неприличный жест средним пальцем, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщается в приговоре городского суда №2, инцидент произошел в августе в Павлодаре. Мужчина, будучи выпившим, отправился в магазин.

По пути в темноте заметил женщину, которая, как ему показалось, показывает средний палец. Это павлодарца возмутило, и он решил прояснить ситуацию.

"Перед магазином ее догнал подсудимый и обратился к ней: "Зачем ты мне показываешь непристойные жесты руками (средний палец)?". На что она не поняла, что он от нее хотел, и стала отходить назад", - говорится в приговоре суда.

Как установил суд, не получив ответа, подсудимый стал избивать потерпевшую.

"Подсудимый кулаком левой руки нанес один удар в область правого глаза. От удара потерпевшая потеряла равновесие и упала на землю, начала кричать, звать на помощь. Попыталась подняться, подсудимый, наклонившись над ней кулаком правой руки ударил в область головы, у нее пошла кровь из носа. Также нанес один удар ногой в область тела, на что она от боли скрутилась и лежала на земле, не двигаясь", - указано в приговоре суда.

По данным суда, воспользовавшись ситуацией, мужчина вдобавок вытащил из кармана жертвы деньги и смартфон. Затем сказал, что телефон она сможет забрать, но должна будет принести еще денег, а после скрылся.

Уголовное дело в суде рассмотрели по п.1 ч.2 ст.191 УК РК (Грабеж). Павлодарец вину признал полностью. Ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и продолжал отбывать наказание в виде ограничения свободы.

По совокупности приговоров, учитывая собранные по делу доказательства, ему назначили 3 года 7 месяцев лишения свободы. Приговор суда пока в силу не вступил.

Добавим, что по п.1 ч.2 ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор обвиняемому в покушении на ограбление ломбарда с игрушечным пистолетом. Совершить грабеж помешал 18-летний посетитель.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202309-pokazalos-chto-pokazyvala-sredniy-palec-pavlodarku-do-krovi-izbili-na-ulice/

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