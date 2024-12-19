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Хотели купить излучатель: павлодарцев ввели в заблуждение и присвоили деньги

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Деньги, ручка, калькулятор на столе
Деньги. Иллюстративное фото: Svetlana Verbitskaya / Getty Images

В Павлодарской области руководство ТОО заявило в полицию на мужчину, обещавшего поставить в организацию излучатель, но не сделавшего этого, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, благодарственное письмо от руководства одного из TOO поступило в адрес сотрудника криминальной полиции Ерика Жакупова и следователя Аружан Жусуповой.

Оказалось, что организация приобретала прибор - кварцевый галогенный излучатель.

"Для его поставки в качестве поставщика выступил мужчина, который путем обмана ввел в заблуждение наших сотрудников и присвоил порядка 200 тысяч тенге. Сразу же обратились в полицию", - рассказали в ТОО.

Отмечается, что стражи порядка оперативно раскрыли это преступление.

"Мужчина полностью возместил нам ущерб. Хотелось бы поблагодарить за добросовестно выполненный служебный долг. Наша организация убедилась в профессионализме, честности и твердом плече сотрудников полиции", - указано в письме.

Ранее в Кызылординской области одно акционерное общество потребовало взыскать у другого задолженность в 107,7 млн тенге. Спор в суде закончился примирением сторон - они подписали медиативное соглашение.

А в Алматинской области утвердили медиативное соглашение между двумя коммерческими организациями по делу о взыскании задолженности за оказанные охранные услуги в размере 6,3 млн тенге. Ответчик обязался выплатить деньги в рассрочку за два месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202264-hoteli-kupit-izluchatel-pavlodarcev-vveli-v-zabluzhdenie-i-prisvoili-dengi/

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