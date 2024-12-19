Казахстанца забили до смерти из-за нахождения с девочками-подростками в одной квартире

Житель Жамбылской области со своим родственником обнаружил его дочь-подростка в компании двух взрослых мужчин, что привело к смертельному избиению, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Жамбылском областном суде.

Выяснилось, что в ноябре 2024 года подсудимый по просьбе родственника поехал вместе с ним за его несовершеннолетней дочерью по месту проживания ее подруги.

По приезде оказалось, что в доме кроме несовершеннолетних девочек-подростков находились двое взрослых мужчин, в том числе и потерпевший. В связи с этим между подсудимым и потерпевшим возник конфликт.

"Подсудимый, воспользовавшись своим физическим преимуществом, нанес удары по голове и телу потерпевшего, после чего участники конфликта покинули место происшествия, а потерпевший ближе к утру обратился в больницу", - установил суд.

В результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровью потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном, пояснив, что у него не было умысла на убийство.

"Родной брат умершего пояснил, что не прощает подсудимого, и в связи с проведением неполного досудебного расследования просил суд возвратить дело прокурору", - рассказали в суде.

Суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины и раскаяние обвиняемого в содеянном. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда №2 Тараза мужчину признали виновным по ч.3 ст.106 УК. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет. Кроме того, в пользу потерпевшего с подсудимого взыскан моральный ущерб в размере 10 млн тенге.

"Не согласившись с наказанием, осужденный просил уменьшить срок лишения свободы, а представители потерпевшего просили назначить более суровое наказание", - уточнили в суде.

Судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда, изучив материалы дела, признала выводы суда первой инстанции законными и обоснованными, а вину подсудимого доказанной.

"Ходатайство стороны потерпевшего о привлечении других лиц были предметом тщательной проверки в ходе досудебного расследования. Органы уголовного преследования в отношении указанных лиц приняли процессуальные решения, с которыми надзирающий орган - прокуратура - согласилась", - отметили в суде.

В итоге апелляционные жалобы оставили без удовлетворения, а приговор суда - без изменения. Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее в Жезказгане вынесли приговор мужчине, обвиняемому в смертельном избиении знакомого после того, как тот справил нужду на его диван. Подсудимого приговорили к 8 годам лишения свободы.