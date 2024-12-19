"Подвергаю свое здоровье и нервы опасности": павлодарец пожаловался на поведение соседа

Житель Павлодара пожаловался полицейским на соседа, который среди ночи громко слушал музыку и устроил в квартире шумный праздник, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, одной из самых распространенных причин конфликтов между соседями остается шумное времяпрепровождение одной из сторон.

С начала года меры административного воздействия за данное нарушение применялись к более чем 6 тыс. граждан.

К примеру, в 2.30 ночи в полицию позвонил житель дома по проспекту имени Нурсултана Назарбаева с жалобой на соседа, который громко включил музыку и устроил настоящую дискотеку.

"Я спустился вниз, позвонил в дверь и вежливо попросил убавить звук, но нарушитель покоя закрыл передо мной дверь и продолжил свое чудесное празднество. Как любой житель я имею право на заслуженный отдых после трудового дня и гарантированное соблюдение тишины в ночное время суток. Но благодаря таким соседям, устраивающим круглосуточные дискотеки или виртуозную игру на перфораторе, мы должны терпеть шум, подвергая свое здоровье и нервы опасности", - сетовал позвонивший мужчина.

Нарушителя ночной тишины привлекли к ответственности прибывшие стражи порядка.

"Для граждан полиция рекомендует: если соседи не реагируют на просьбы убавить громкость музыки или прекратить ремонтные работы, нужно действовать решительно", - рассказали в ведомстве.

В первую очередь потребуется запастись доказательствами. Это может быть аудио- или видеозапись, чтобы подтвердить факт превышения громкости в конкретной квартире. Далее необходимо подать письменную жалобу в полицию.

"После проведения разбирательства нарушитель понесет ответственность, установленную законодательством", - заверили в ДП региона.

Отметим, что по ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП (18 460 тенге).