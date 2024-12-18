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Эзотерика

"Справил нужду на диван": хозяина квартиры обвинили в смерти знакомого в Жезказгане

Опубликовано:

Рука, сжатая в кулак
Иллюстративное фото: Andrew Holt / Getty Images

В Жезказгане вынесли приговор мужчине, обвиняемому в смертельном избиении знакомого после того, как тот справил нужду на его диван, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 УК РК), рассмотрел Жезказганский городской суд.

Выяснилось, что 10 сентября 2022 года подсудимый находился в своей квартире, где совместно с сожительницей и двумя знакомыми употреблял алкоголь.

"Проснувшись ночью 11 сентября, подсудимый заметил, что один из знакомых справил нужду на диван. Вспылив, подсудимый разбудил потерпевшего и нанес ему многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, включая голову", - установил суд.

От полученных травм тот был госпитализирован в реанимацию, где 13 октября 2022 года скончался, не приходя в сознание.

"Подсудимый вину не признал, утверждая, что смерть потерпевшего наступила от действий неизвестных лиц, которые избили его на улице", - отметили в суде.

Однако в ходе судебного разбирательства вина подсудимого была доказана совокупностью исследованных доказательств.

Приговором Жезказганского городского суда мужчину признали виновным и осудили к 8 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Ранее в Костанайской области вынесли приговор по делу о смертельном избиении мужчины в кафе после ссоры на почве личных неприязненных отношений. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и скончался в реанимации. Подсудимому назначили 8 лет лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201889-spravil-nuzhdu-na-divan-hozyaina-kvartiry-obvinili-v-smerti-znakomogo-v-zhezkazgane/

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