Запрещенные предметы в пакете из-под молока нашли в карагандинской колонии
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Четыре мобильных телефона и другие гаджеты пытались передать заключенным в Карагандинской области. Запрещенные предметы обнаружили сотрудники колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 13 декабря сотрудники учреждения и гвардейцы провели досмотр продуктов питания для спецконтингента. В ходе проверки в тетропакете из-под молока обнаружили черный целлофановый пакет, в котором были спрятаны:
- четыре мобильных телефона с SIM-картами,
- два адаптера,
- зарядное устройство,
- две пары беспроводных наушников,
- четыре USB-шнура.
Все мобильные устройства и запрещенные предметы изъяты. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к попытке передачи запрещенных предметов.
В ведомстве напомнили, что за передачу лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре осужденного подозревают в попытке проноса мобильного телефона с использованием вареного мяса для сокрытия запрещенного в учреждении предмета.
А в Алматинской области сотрудники СИЗО изъяли наркотические вещества, скрытые в шампуне. Их направили на судебно-химическую экспертизу.
Помимо этого, в учреждении №33 в Шахтинске сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона заключенному, спрятанного в коробке с заваркой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201849-zapreshchennye-predmety-v-pakete-iz-pod-moloka-nashli-v-karagandinskoy-kolonii/