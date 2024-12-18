Запрещенные предметы в пакете из-под молока нашли в карагандинской колонии

Четыре мобильных телефона и другие гаджеты пытались передать заключенным в Карагандинской области. Запрещенные предметы обнаружили сотрудники колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 13 декабря сотрудники учреждения и гвардейцы провели досмотр продуктов питания для спецконтингента. В ходе проверки в тетропакете из-под молока обнаружили черный целлофановый пакет, в котором были спрятаны:

четыре мобильных телефона с SIM-картами,

два адаптера,

зарядное устройство,

две пары беспроводных наушников,

четыре USB-шнура.

Все мобильные устройства и запрещенные предметы изъяты. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к попытке передачи запрещенных предметов.

В ведомстве напомнили, что за передачу лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре осужденного подозревают в попытке проноса мобильного телефона с использованием вареного мяса для сокрытия запрещенного в учреждении предмета.

А в Алматинской области сотрудники СИЗО изъяли наркотические вещества, скрытые в шампуне. Их направили на судебно-химическую экспертизу.

Помимо этого, в учреждении №33 в Шахтинске сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона заключенному, спрятанного в коробке с заваркой.