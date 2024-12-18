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Запрещенные предметы в пакете из-под молока нашли в карагандинской колонии

Опубликовано:

Изъятые предметы
Изъятые предметы. Фото: polisia.kz

Четыре мобильных телефона и другие гаджеты пытались передать заключенным в Карагандинской области. Запрещенные предметы обнаружили сотрудники колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, 13 декабря сотрудники учреждения и гвардейцы провели досмотр продуктов питания для спецконтингента. В ходе проверки в тетропакете из-под молока обнаружили черный целлофановый пакет, в котором были спрятаны:

  • четыре мобильных телефона с SIM-картами,
  • два адаптера,
  • зарядное устройство,
  • две пары беспроводных наушников,
  • четыре USB-шнура.

Все мобильные устройства и запрещенные предметы изъяты. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к попытке передачи запрещенных предметов.

В ведомстве напомнили, что за передачу лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, запрещенных веществ, изделий и предметов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре осужденного подозревают в попытке проноса мобильного телефона с использованием вареного мяса для сокрытия запрещенного в учреждении предмета.

А в Алматинской области сотрудники СИЗО изъяли наркотические вещества, скрытые в шампуне. Их направили на судебно-химическую экспертизу.

Помимо этого, в учреждении №33 в Шахтинске сотрудники пресекли попытку передачи мобильного телефона заключенному, спрятанного в коробке с заваркой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201849-zapreshchennye-predmety-v-pakete-iz-pod-moloka-nashli-v-karagandinskoy-kolonii/

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