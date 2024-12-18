Трех человек задержали в Кокшетау после нападения

В Кокшетау произошло нападение на горожанина. Полицейские оперативно задержали подозреваемых в вымогательстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 декабря в управление полиции Кокшетау обратился местный житель с заявлением о вымогательстве.

"Молодой человек сообщил, что накануне, 13 декабря, около 21.00 он подвергся нападению. Неизвестные нанесли ему телесные повреждения, вымогали деньги и отобрали мобильный телефон", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Сумма причиненного ущерба составила 160 тыс. тенге.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью и оперативных служб в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались трое жителей областного центра в возрасте от 19 до 22 лет.

Управление полиции по данному факту начало досудебное расследование.

"Если вас пытаются запугать, вымогают деньги или имущество, незамедлительно обратитесь в полицию", - напомнили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.194 УК РК вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.