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Деньги пропали с банковского счета карагандинки

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Женщина держит в руках телефон и работает с данными
Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: Pexels

Молодого человека в Караганде подозревают в краже денег с банковского счета местной жительницы. Сумма ущерба составила 20 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Караганде задержали 21-летнего молодого человека по подозрению в краже.

По версии следствия, задержанный незаконно проник в информационную систему и похитил со счета 43-летней жительницы города 20 тысяч тенге.

Подозреваемый признался в совершенном преступлении. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, сотрудники полиции Абайского района Карагандинской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже. По версии следствия, он воспользовался доверчивостью знакомого.

А в Караганде задержаны двое мужчин по подозрению в грабеже и кражах. По версии следствия, они применили насилие и похитили имущество у прохожего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201622-dengi-propali-s-bankovskogo-scheta-karagandinki/

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