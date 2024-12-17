Карагандинец потерял полтора миллиона тенге из-за бывшей девушки

Житель Караганды стал жертвой мошенничества, доверившись бывшей девушке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Казыбекбийского районного суда.

Как следует из материалов дела, программист из Караганды потерял 1,5 миллиона тенге, став жертвой мошенничества.

Согласно приговору суда, в марте этого года на него вышли двое незнакомцев, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Они обвинили его в отмывании денег и неуплате налогов. Затем они заявились к нему домой, показали поддельные служебные удостоверения и потребовали денежное вознаграждение за молчание.

Испугавшись уголовного преследования, потерпевший отдал мошенникам 1,2 миллиона тенге, iPad и дорогие наушники. Общий ущерб составил 1,5 миллиона тенге.

Когда обман раскрылся, потерпевший написал заявление в полицию. Следствие установило личности подозреваемых лиц. Ими оказались 24- и 26-летние студенты местного медунивера.

С ними в сговоре, как оказалось, была и бывшая девушка потерпевшего. Именно она рассказала подельникам о налоговой просрочке потерпевшего и предоставила другие его анкетные данные.

Уголовное дело в отношении студентов рассмотрено в Казыбекбийском районном суде. Их подельница избежала суда в связи с примирением с потерпевшим. В суде последний заявил, что примирился с подсудимыми, так как они загладили перед ним вину.

В итоге суд освободил подсудимых от уголовной ответственности по статье "Мошенничество" (ч.2 ст.190 УК РК), но признал виновными в самовольном присвоении звания представителя власти или должностного лица, занимающего ответственную государственную должность (ч.2 ст.390 УК РК.).

Суд приговорил подсудимых к одному году ограничения свободы каждого.

Ранее сообщалось, что в СКО вынесли приговор учащемуся колледжа, обвиняемому в вымогательстве у студентов первых курсов учебного заведения. Приговором Акжарского районного суда учащийся третьего курса колледжа приговорен к двум годам ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу. Следует отметить, что руководству учебного заведения было известно об указанном факте, однако не сообщено в правоохранительные органы.

А в Талдыкоргане рассмотрели дело мужчины, который поверил в обещание высокого дохода и перевел 1,6 млн тенге, думая, что вкладывает их в биржу.

Помимо этого, в Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 миллионов тенге.