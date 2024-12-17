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Мужчина потерял 600 тысяч тенге при обмене купюр в Актобе

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Купюры по 5 тысяч тенге в руках в форме веера
Пять тысяч тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Актобе задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве. По версии следствия, она представилась сотрудником соцслужбы и обманула 92-летнего мужчину на крупную сумму, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, подозреваемая под видом работника социальной службы сообщила 92-летнему пенсионеру, что проводится обмен денег на новые купюры. Поверив словам женщины, пенсионер передал более 600 тысяч тенге.

После того, как мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, он обратился в полицию. Сотрудники оперативно установили личность подозреваемой, которая оказалась жительницей Алматы, и доставили ее в отдел полиции.

В ходе следствия женщина призналась еще в одном мошенничестве. Деньги подозреваемая успела потратить на свои нужды.

"Департамент полиции напоминает, что нужно быть осторожными, особенно пожилым людям, в отношении подозрительных предложений и звонков, связанных с деньгами", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Актюбинской области согласилась обменять деньги на новые купюры, в результате чего потеряла 4 млн тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали.

А сотрудники полиции Абайского района Карагандинской области задержали 38-летнюю женщину по подозрению в мошенничестве с использованием мобильного телефона.

Помимо этого, 86-летний житель Астаны попался на ухищрения мошенников и отдал им 700 тысяч тенге в надежде помочь дочери, которая якобы попала в ДТП.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201090-muzhchina-poteryal-600-tysyach-tenge-pri-obmene-kupyur-v-aktobe/

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