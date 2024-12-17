Канал сбыта наркотиков из Актюбинской области пресечен в ЗКО
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Прокуратура ЗКО рассказала о результатах борьбы с наркотиками. Проведено ряд операций по ликвидации нарколабораторий и пресечению сбыта, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Западно-Казахстанской области проведено заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам противодействия наркотикам.
Руководителям правоохранительных и специальных государственных органов даны конкретные поручения, которые показали положительные результаты.
При координации прокуратуры области 1 декабря ликвидирована нарколаборатория, расположенная в Алматинской области. Изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления.
23 ноября задержаны лица, прибывшие из Костанайской области, для сбыта наркотиков. Пресечен канал сбыта из Актюбинской области.
В целом после Координационного совета зарегистрировано свыше 50 досудебных расследований, выявлено 4 фитолаборатории.
В рамках проекта "Нашақорлықға жол жоқ" уничтожено более 350 реклам наркотиков.
Ранее сообщалось, что в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении психотропных веществ. Подпольную нарколабораторию ликвидировали.
А в Карагандинской области обсудили меры борьбы с наркобизнесом на заседании Координационного совета. В регионе реализуется проект противодействия наркопреступлениям.
Помимо этого, в ВКО задержали местного жителя, подозреваемого в организации наркошопа. В его доме обнаружили "товар" стоимостью на черном рынке более 20 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201030-kanal-sbyta-narkotikov-iz-aktyubinskoy-oblasti-presechen-v-zko/