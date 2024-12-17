Канал сбыта наркотиков из Актюбинской области пресечен в ЗКО

Прокуратура ЗКО рассказала о результатах борьбы с наркотиками. Проведено ряд операций по ликвидации нарколабораторий и пресечению сбыта, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой Западно-Казахстанской области проведено заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам противодействия наркотикам.

Руководителям правоохранительных и специальных государственных органов даны конкретные поручения, которые показали положительные результаты.

При координации прокуратуры области 1 декабря ликвидирована нарколаборатория, расположенная в Алматинской области. Изъяты наркотические средства и оборудование для их изготовления.

23 ноября задержаны лица, прибывшие из Костанайской области, для сбыта наркотиков. Пресечен канал сбыта из Актюбинской области.

В целом после Координационного совета зарегистрировано свыше 50 досудебных расследований, выявлено 4 фитолаборатории.

В рамках проекта "Нашақорлықға жол жоқ" уничтожено более 350 реклам наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении психотропных веществ. Подпольную нарколабораторию ликвидировали.

А в Карагандинской области обсудили меры борьбы с наркобизнесом на заседании Координационного совета. В регионе реализуется проект противодействия наркопреступлениям.

Помимо этого, в ВКО задержали местного жителя, подозреваемого в организации наркошопа. В его доме обнаружили "товар" стоимостью на черном рынке более 20 млн тенге.