Пьянка в здании военкомата обернулась убийством в области Абай

В области Абай вынесли приговор мужчине, который, согласно материалам дела, в ходе драки нанес своему знакомому смертельные ранения ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В Telegram-канале судов области Абай сообщили о рассмотренном уголовном деле в отношении гражданина П., осужденного за убийство по части 1 статьи 99 УК РК.

По данным суда, П. работал водителем у М. Вместе с ними вечером в столовой здания Урджарского районного отдела по делам обороны спиртные напитки употребляли охранник И., а также технический сотрудник Р.

"Около полуночи П. решил развести М., И. и Р. по домам на своей машине. Высадив М. и И. около магазина "Акжол", между П. и Р. возник конфликт на почве прежних разногласий, который перерос в драку.

В ходе потасовки П. несколько раз ударил Р. кулаком по лицу и нанес множественные удары ножом в область шеи, сердца, спины и живота, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений Р. скончался на месте. После содеянного П. скрылся с места преступления", - рассказали в суде.

Представители потерпевшего заявили ходатайство переквалифицировать действия П. на ч. 2 ст. 99 УК, основываясь на количестве ударов ножом, но суд решил, что множественность ранений, нанесенных во время убийства, не является основанием квалификации деяния.

"Приговором суда П. признан виновным и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - сказано в сообщении.