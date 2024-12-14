На севере Казахстана задержана гражданка Узбекистана

Гражданка Узбекистана не покинула территорию Казахстана, хотя решение о выдворении суд принял еще в августе 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на .

По данным информационного портала МВД Polisia.kz, в городе Тобыл Костанайской области задержали гражданку Узбекистана, которая нарушила решение суда о выдворении из страны.

Сообщается, что женщину доставили в отдел полиции после того, как во время патрулирования у гражданки Узбекистана не обнаружили разрешения на временное проживание в Казахстане.

"Как выяснилось, данная гражданка в августе 2023 года была выдворена из Казахстана по решению специализированного межрайонного суда города Астаны. Решение суда было принято в связи с нарушением миграционного законодательства. Однако гражданка Узбекистана не исполнила это решение и скрылась от органов внутренних дел, продолжая находиться на территории страны.

В соответствии с действующим законодательством, Костанайским районным судом были санкционированы меры ограниченного передвижения в отношении иностранной гражданки на срок 30 суток", - сказано в сообщении.

На данный момент женщина помещена в приемник-распределитель до исполнения решения суда. А сотрудники полиции в Астане возьмут на контроль ее выдворение за пределы Казахстана.

В сентябре этого года похожий случай произошел в Экибастузе. Тогда гражданина Узбекистана к административной ответственности, так как он находился в стране без разрешения.

Кроме того, из Казахстана выдворили гражданина Кыргызстана, у которого в нашей стране остались дети.

В ноябре в Караганде иностранца, не исполнившего решение суда о выдворении, принудительно выдворили из Казахстана. Сообщалось, что с начала года было вынесено 15 решений о выдворении, из которых пять не были исполнены.

Также мы писали, что гражданина Китая выдворили из страны, так как он около трех лет находился в Казахстане незаконно.