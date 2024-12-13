"Не знал о требованиях": житель Жамбылской области устроил драку
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Жителя Жамбылской области арестовали за неоднократное нарушение особых требований суда - он пришел в дом к потерпевшей и устроил драку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по неисполнению постановления суда (ч.2 ст.669 КоАП) рассмотрели в Мойынкумском районном суде.
Как установил суд, в ноябре 2024 года гражданин ни разу не явился в районный отдел полиции на профилактический допрос, пришел в дом к потерпевшей и устроил драку, чем нарушил особые требования, установленные постановлением Мойынкумского районного суда от 18 сентября 2024 года.
"В суде мужчина, признав свою вину, пояснил, что не знал о наличии особых требований к его поведению", - отметили в суде.
Постановлением суда его признали виновным и назначили административный арест на 10 суток. Постановление пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.2 ст.669 КоАП РК нарушение установленных судом особых требований к поведению правонарушителя влечет административный арест на 10 суток.
Ранее жителю области Абай назначали арест на 20 суток за ночной скандал с бывшей женой. Дело в том, что суд установил особые требования к поведению мужчины, а именно запрет употреблять алкогольные напитки, разыскивать, преследовать, посещать экс-жену вопреки ее воле, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200401-ne-znal-o-trebovaniyah-zhitel-zhambylskoy-oblasti-ustroil-draku/