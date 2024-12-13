Должник купил дорогую путевку за границу вместо выплаты денег в Актюбинской области

Прокуратура Актюбинской области выявила многочисленные нарушения при исполнении судебных актов о взыскании алиментов. По итогам проверки начаты досудебные расследования, передает NUR.KZ со ссылкой на областную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, нарушения выразились в бездействии частных судебных исполнителей.

В частности, они не предпринимали мер по трудоустройству должников, не арестовывали имущество, не удерживали средства с заработной платы при наличии постоянной работы. Должники скрывали доходы, приобретали туристические путевки и тратили деньги на другие нужды.

Например, один из должников предоставил фиктивную справку о доходах, что позволило ему выплачивать минимальную сумму алиментов, в то время как его реальные доходы были значительно выше.

Другой должник, имея финансовую возможность для приобретения дорогостоящей туристической путевки и отдыха за границей, не оплачивал алименты.

Также 10 должников, располагая денежными средствами, тратили их на другие цели.

Кроме того, должники не привлекались к административной и уголовной ответственности.

По итогам проверки начаты 20 досудебных расследований по статье 139 УК РК, а в отношении 5 должников состоялись судебные акты.

Ранее сообщалось, что в области Абай частных судебных исполнителей подозревают в злоупотреблении полномочиями из-за снятия ареста с транспорта при наличии долга.

Помимо этого, в Алматы частный судебный исполнитель лишен государственной лицензии. Причиной тому послужили неправомерное снятие арестов и непринятие мер по взысканию задолженностей.

А в области Жетісу к уголовной ответственности стали привлекать должников по алиментам, которые на протяжении трех лет не исполняли решение суда.