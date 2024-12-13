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Насиловал несколько раз за ночь: мама девочки из Экибастуза высказалась о приговоре

Опубликовано:

Суд в Павлодаре
Суд. Фото: NUR.KZ

В Экибастузе мама пострадавшей 14-летней девочки прокомментировала приговор, вынесенный по делу об изнасиловании ее дочери, и оценила работу следователя, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мама потерпевшей прислала письмо с благодарностью следователю УП Экибастуза Жанылсын Сагадат.

"Благодаря ее профессионализму, упорному труду и стремлению к справедливости была проделана колоссальная работа. Настойчивость капитана полиции, сбор всех доказательств вины подозреваемого в итоге привели к назначению срока в 20 лет лишения свободы. Считаем, что это справедливое наказание за содеянное", - написала женщина.

Она поблагодарила следователя и за психологическую поддержку ребенка.

"Хочу подчеркнуть, что усилия и труд Жанылсын Дауренкызы стоят за каждым шагом в этом деле. Мы благодарны за ее стойкость, храбрость и неутомимый профессионализм, а также за ее психологическую поддержку моего ребенка и всей нашей семьи", - отметила женщина.

Также она выразила благодарность и всему руководству следственного отдела полиции Экибастуза.

"С особым уважением хочу выразить благодарность и всему руководству следственного отдела полиции Экибастуза. Спасибо за ваш труд. Желаю дальнейших успехов в вашей важной, ответственной и очень нужной всем работе", - написала в своем обращении мама девочки.

Напомним, в начале декабря вынесли приговор 48-летнему мужчине по обвинению в том, что он в Экибастузе заманил 14-летнюю девочку щенком к себе домой, а после всю ночь насиловал.

"В квартире мужчина насильно удерживал ее до утра. Угрозами мужчина заставил девочку позвонить домой и сообщить, что останется у подружки. Он не только насиловал девочку, но и снимал это на телефон. Утром несовершеннолетняя сразу же обратилась в полицию и рассказала о случившемся. В тот же день мужчину задержали", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В суде выяснилось, что обвиняемый с 1994 года был шесть раз судим, в том числе за убийство. По этому делу мужчину приговорили к 20 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2200112-nasiloval-neskolko-raz-za-noch-mama-devochki-iz-ekibastuza-vyskazalas-o-prigovore/

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