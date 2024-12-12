Есть ли польза от стационарных скоростемеров в Карагандинской области

В Карагандинской области рассказали об эффективности стационарных скоростемеров. Всего же за 11 месяцев автоматическими системами было зафиксировано 200 тысяч нарушений ПДД, передает ekaraganda.kz.

В основном карагандинские автомобилисты знают, на каких участках дорог расположены скоростемеры. Предупрежден - значит вооружен. Поэтому нарушители скоростного режима заблаговременно снижают скорость.

"В регионе установлено 170 стационарных фиксаторов скорости, которые нацелены на профилактику. Несмотря на то, что вся информация об имеющихся и новых скоростемерах находится в открытом доступе, нарушители все же попадают в их объективы", - отметил заместитель начальника управления административной полиции, подполковник Елжас Жартыбаев.

Как показывает статистика, автоматическими системами фиксации нарушений ПДД за 11 месяцев текущего года было зафиксировано 200 тысяч нарушений, из них лишь 40 тысяч нарушений выявили мобильные комплексы.

Ранее сообщалось, что 4 декабря в Казахстане вступил в силу закон о контроле "средней скорости" на дорогах, который направлен на снижение аварийности на трассах.

Помимо этого, в Карагандинской области мобильные комплексы "Оракул" фиксируют нарушения ПДД, вызывая вопросы у местного населения о законности их использования.

Также со 2 декабря в Караганде начали функционировать новые аппаратно-программные комплексы для контроля скорости. Комплексы установлены в районе ЖБИ и на других участках города.