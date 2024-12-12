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Задержанного в районе ж/д переезда карагандинца приговорили к 10,5 годам колонии

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Судья
Суд. Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде 34-летний мужчина задержан с 427 граммами мефедрона. Суд признал его виновным и приговорил к 10,5 годам лишения свободы за хранение наркотиков в особо крупном размере, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники департамента полиции на транспорте задержали 34-летнего мужчину в районе железнодорожного переезда Караганда - Караганозек по подозрению в хранении наркотических средств.

Во время личного обыска у задержанного изъят мефедрон весом 427 граммов, что согласно действующему законодательству квалифицируется как особо крупный размер.

Транспортные полицейские провели досудебное расследование, в ходе которого установили, что задержанный приобретал наркотики через Telegram-канал с целью их дальнейшей продажи на территории города.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В ведомстве добавили, что с начала года сотрудники ДП на транспорте выявили 393 наркоправонарушения, среди которых 34 случая сбыта, 23 - хранения в особо крупных размерах и 10 - контрабанды. Из незаконного оборота было изъято более 240 кг различных наркотических веществ, включая свыше 1 кг синтетических наркотиков.

Напомним, 17 октября стало известно, что в Карагандинской области задержан 34-летний мужчина, у которого изъяли более 500 граммов психотропного вещества "мефедрон". По данному факту проводится досудебное расследование.

Помимо этого, наркотики в особо крупном размере изъяли у иностранца в Шымкенте - предполагается, что он занимался распространением мефедрона в городе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199729-zaderzhannogo-v-rayone-zh-d-pereezda-karagandinca-prigovorili-k-10-5-godam-kolonii/

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