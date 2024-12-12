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Павлодарцы пожаловались на сообщения в WhatsApp оскорбительного характера

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Девушка сидит со смартфоном в руках
Девушка с телефоном. Иллюстративное фото: perfectlab / Getty Images

В Павлодаре жильцы одного из домов в своем чате в WhatsApp получили сообщения оскорбительного характера с матом. В полиции установили личность хулигана, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию обратились жители дома 358 по улице Камзина в Павлодаре, которые выразили коллективную благодарность участковому инспектору южного отдела полиции, капитану Ерсину Умарову.

Выяснилось, что у жильцов дома есть общеподъездный чат в WhatsApp. При обсуждении очередного вопроса по линии ЖКХ от одного из участников поступили сообщения оскорбительного характера с использованием ненормативной лексики. Личность хулигана жителям самостоятельно выяснить не удалось.

"Как позже выяснилось, он вступил в нашу группу самостоятельно, используя QR-код, находящийся в открытом доступе для жителей нашего подъезда. При этом сам нашим соседом не являлся", - отметили павлодарцы.

Жильцы приняли решение обратиться в пункт полиции к участковому для поиска хулигана.

"Буквально в течение часа нам позвонил участковый Ерсин Умаров и сообщил, что нарушитель найден. Позже участковый нас проинформировал, что им были предприняты все необходимые меры для недопущения подобного его поведения в будущем", - рассказала жительница дома.

Женщина уточнила, что нарушитель получил наказание.

"Мы восхищены тем, что от нас не отмахнулись, сославшись на занятость и кажущуюся незначительность происшествия, насколько быстро и высокопрофессионально была проведена работа по поиску хулигана. Мы всегда чувствуем себя под надежной защитой с такими сотрудниками полиции, как наш Ерсин Умаров", - написала от имени жильцов Наталья Шабельник.

Ранее в Алматы, находясь в здании телеканала, в прямом эфире телевизионной программы казахстанец выразился нецензурной бранью. В суде мужчина пояснил, что его спровоцировали и он поддался эмоциям. Гражданину назначили пять суток ареста.

А жителя Атырауской области наказали за мат в адрес коллеги на рабочем месте. На судебном заседании он признал свою вину. Мужчине назначили штраф на сумму более 50 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199603-pavlodarcy-pozhalovalis-na-soobshcheniya-v-whatsapp-oskorbitelnogo-haraktera/

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