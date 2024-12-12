Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Проводится обмен на новые купюры": актюбинка лишилась 4 млн тенге

Опубликовано:

Пенсионерка плачет
Пожилая женщина. Иллюстративное фото: svetikd / Getty Images

Жительница Актюбинской области согласилась обменять деньги на новые купюры, в результате чего потеряла 4 млн тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Актюбинской области жертвой мошенничества стала 72-летняя пенсионерка.

"Подозреваемая под видом работника социальной службы сообщила, что проводится обмен денег на новые купюры. Поверив словам женщины, пенсионерка передала ей 4 млн тенге", - пояснили в МВД.

После того, как пожилая женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемой в мошенничестве.

"Она оказалась жительницей Алматы, ее доставили в отдел полиции. В ходе следствия женщина признала свою вину. Деньги подозреваемая успела потратить на свои нужды", - уточнили в ведомстве.

Ранее Национальный банк Казахстана заявил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и 5000 тенге - 2023 года. Все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет.

При этом в Казахстане начали распространять поддельные деньги, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 тыс. тенге. В случае обнаружения сомнительных банкнот граждан просят обращаться в правоохранительные органы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199584-provoditsya-obmen-na-novye-kupyury-aktyubinka-lishilas-4-mln-tenge/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie