"Проводится обмен на новые купюры": актюбинка лишилась 4 млн тенге

Жительница Актюбинской области согласилась обменять деньги на новые купюры, в результате чего потеряла 4 млн тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Актюбинской области жертвой мошенничества стала 72-летняя пенсионерка.

"Подозреваемая под видом работника социальной службы сообщила, что проводится обмен денег на новые купюры. Поверив словам женщины, пенсионерка передала ей 4 млн тенге", - пояснили в МВД.

После того, как пожилая женщина поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно установили личность подозреваемой в мошенничестве.

"Она оказалась жительницей Алматы, ее доставили в отдел полиции. В ходе следствия женщина признала свою вину. Деньги подозреваемая успела потратить на свои нужды", - уточнили в ведомстве.

Ранее Национальный банк Казахстана заявил о продлении периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и 5000 тенге - 2023 года. Все банки и "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет.

При этом в Казахстане начали распространять поддельные деньги, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 тыс. тенге. В случае обнаружения сомнительных банкнот граждан просят обращаться в правоохранительные органы.