Карагандинец лишился 14 млн тенге после того, как ненадолго отошел по делам

В Караганде раскрыто дело о хищении 14 млн тенге у предпринимателя. Подозреваемый обманом завладел деньгами потерпевшего и оставленным в залог автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полицию обратился 40-летний руководитель одной из торговых организаций с заявлением о хищении 14 млн тенге. Он просил привлечь к уголовной ответственности человека, который его обманул.

Полицейские установили, что потерпевший плохо знал подозреваемого, ему было известно лишь его имя.

Мужчина попросил занять у заявителя 1,7 млн тенге, уверив, что вернет всю сумму через пару дней. Потерпевший согласился, а в качестве залога заемщик оставил свой автомобиль.

На следующий день руководитель торговой организации, используя этот автомобиль, приехал на работу, предварительно сняв наличные в размере 14 млн тенге для перевода на банковский счет.

Через некоторое время к нему подошел заемщик и попросил открыть машину, объяснив, что забыл в салоне ноутбук. Потерпевший выполнил его просьбу и ушел по своим делам.

Когда руководитель торговой компании вновь вышел на улицу, то обнаружил исчезновение автомобиля с 14 млн тенге. Мужчина попытался связаться с подозреваемым, но тот отключил мобильный.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнего жителя Алматинской области. Он дал признательные показания и объяснил, что уже потратил все денежные средства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве с использованием мобильного телефона знакомого. Возбуждено уголовное дело.

А сотрудники полиции Абайского района Карагандинской области задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже. По версии следствия, он воспользовался доверчивостью знакомого.

Также стала известна история о том, как астанчанка разрешила 21-летнему парню позвонить со своего телефона, после чего с ее банковской карты пропали 700 тыс. тенге.