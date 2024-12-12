"110 млн тенге за смягчение приговора": судья попал под следствие в Шымкенте

Завершено расследование в отношении судьи межрайонного суда по уголовным делам Шымкента и других лиц, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Агентство по противодействию коррупции уделяет особое внимание обеспечению принципа законности и порядка в обществе.

Так, Антикором завершено расследование в отношении судьи межрайонного суда по уголовным делам Шымкента и других лиц.

"Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве супруги подсудимого к даче взятки в размере 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора", - поделились в ведомстве.

5 декабря Генеральной прокуратурой уголовное дело направлено в суд.

"Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - добавили в Антикоре.

Ранее судья Верховного суда Нурия Сисенова в сенате сообщила, что за 9 месяцев 2024 года за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел был привлечен 21 судья. Тогда как за аналогичный период прошлого года было привлечено всего 9 судей. Она отметила, что этот показатель увеличился почти в 2,5 раза.

Также стало известно, что в Костанае вынесли приговор по коррупционному делу. Председателя Комитета госинспекции Минсельхоза Дархана Абдикаримова приговорили к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев.