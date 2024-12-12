Парней задержали после конфликта на проспекте в Караганде
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Полиция Караганды задержала двух молодых людей, подозреваемых в хулиганстве, после конфликта на проспекте, в котором пострадал 40-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Караганде задержали двух 20-летних молодых людей по подозрению в хулиганстве.
По версии следствия, задержанные устроили конфликт на одном из проспектов города в ночное время: в ходе столкновения они нанесли телесные повреждения 40-летнему потерпевшему, который обратился за медицинской помощью.
В ведомстве добавили, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.
"Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в МВД.
Ранее сообщалось, что конфликт на дороге в Караганде привел к драке между двумя местными жителями. Один из участников был задержан, начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".
Также в городе полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит.
Вместе с этим, в одном из баров Караганды после его закрытия разбили окна, взломали дверь и даже нанесли телесные повреждения персоналу. Задержаны две молодые горожанки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199455-parney-zaderzhali-posle-konflikta-na-prospekte-v-karagande/