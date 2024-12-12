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Парней задержали после конфликта на проспекте в Караганде

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Руки в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

Полиция Караганды задержала двух молодых людей, подозреваемых в хулиганстве, после конфликта на проспекте, в котором пострадал 40-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники полиции в Караганде задержали двух 20-летних молодых людей по подозрению в хулиганстве.

По версии следствия, задержанные устроили конфликт на одном из проспектов города в ночное время: в ходе столкновения они нанесли телесные повреждения 40-летнему потерпевшему, который обратился за медицинской помощью.

В ведомстве добавили, что госпитализация пострадавшему не потребовалась.

"Подозреваемые дали признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование", - рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что конфликт на дороге в Караганде привел к драке между двумя местными жителями. Один из участников был задержан, начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

Также в городе полицейские задержали подозреваемых в грабеже, которые с применением физической силы отобрали у 22-летнего парня мобильный телефон и оформили на его имя кредит.

Вместе с этим, в одном из баров Караганды после его закрытия разбили окна, взломали дверь и даже нанесли телесные повреждения персоналу. Задержаны две молодые горожанки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199455-parney-zaderzhali-posle-konflikta-na-prospekte-v-karagande/

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