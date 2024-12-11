"Отволок тело на лошади в заросли": казахстанца осудили за убийство коллеги кирпичом
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В Жамбылской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в убийстве коллеги кирпичом, а также сокрытии следов преступления, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве (ч.1 ст.99 УК) рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.
Выяснилось, что в апреле 2024 года между подсудимым и его коллегой, работавшими скотоводами на фермерском хозяйстве и находившимися в состоянии алкогольного опьянения, по несущественным причинам возник конфликт.
"В ходе конфликта обвиняемый нанес неоднократные удары кирпичом по голове коллеги, вследствие которых тот скончался на месте происшествия. Далее, с целью сокрытия следов преступления, связав веревкой обе ноги убитого, подсудимый при помощи лошади отволок его тело в заросли в 300 метрах от дома", - установил суд.
Прокурор просил назначить подсудимому 10 лет лишения свободы. Потерпевший - родной брат убитого, просил наказать обвиняемого по закону. Подсудимый вину признал полностью.
Его вина была доказана показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, заключениями специалистов и экспертов и другими вещественными доказательствами.
Суд посчитал смягчающим обстоятельством признание вины. Отягчающие обстоятельства установлены не были.
Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Приговор в законную силу пока не вступил.
Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
Ранее в области Ұлытау прошел показательный судебный процесс над обвиняемым в умышленном причинении смерти коллеге, с которым они вместе выпивали. Между ними произошел словесный конфликт на почве алкогольного опьянения, в результате которого один из работников крестьянского хозяйства попал в больницу с ножевыми ранениями и позже скончался.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2199075-otvolok-telo-na-loshadi-v-zarosli-kazahstanca-osudili-za-ubiystvo-kollegi-kirpichom/