Поведение водителя показалось подозрительным полицейским в Экибастузе (видео)

В Экибастузе внимание стражей порядка привлек один из водителей, который, как оказалось, ездил по городу в состоянии наркотического опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полицейские в Экибастузе остановили автомобиль Lada-217030.

"Неадекватное поведение водителя вызвало подозрение у полицейских. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения", - отметили в МВД.

За управление автомашиной под наркотиками водитель привлечен к ответственности. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на восемь лет.

Полицейские особое внимание уделяют пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Несмотря на принимаемые меры, водители продолжают управлять авто в нетрезвом состоянии, тем самым подвергая опасности свою жизнь, а также жизнь других участников дорожного движения.

С начала текущего года к ответственности привлекли свыше 1,5 тыс. водителей за езду в состоянии опьянения.

Отметим, что по ч.1 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области водитель, никогда не получавший права, ездил на автомобиле в состоянии опьянения. За это его наказали 20 сутками ареста.