Троих мужчин задержали в Темиртау после приступа зависти из-за дорогого внедорожника

В Темиртау сотрудники полиции задержали троих мужчин по подозрению в повреждении внедорожника. Сумма ущерба составила 900 тысяч тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Темиртау полицейские по подозрению в повреждении чужого имущества задержали троих мужчин в возрасте от 20 до 25 лет.

По версии следствия, задержанные в ночное время обратили внимание на внедорожник, стоявший во дворе многоэтажного дома. В этот момент, как пояснили задержанные, у них проснулась жгучая зависть к владельцу дорогого авто. Они "отомстили" ему, повредив четыре колеса.

Сумму ущерба 45-летний потерпевший оценил в 900 тысяч тенге. Подозреваемые дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области задержали 19-летнего парня по подозрению в мошенничестве: по версии следствия, он обманом завладел мопедом 17-летнего подростка.

Помимо этого, подозреваемого в серии краж из автомобилей задержали полицейские в Караганде. По версии следствия, 29-летний мужчина совершил кражи из двух машин.

А в Темиртау сотрудники полиции по "горячим следам" задержали 21-летнего парня, который подозревается в угоне легкового автомобиля.