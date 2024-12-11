Постучал в окно авто бывшей жены: ссора экс-супругов переросла в побои в Жезказгане
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В Жезказгане словесный конфликт между экс-супругами привел к причинению легкого вреда здоровью женщины. Ее бывшему мужу вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении преданного суду по обвинению в умышленном причинении телесных повреждений, повлекших причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст.108-1 УК), рассмотрели в Жезказганском городском суде.
Выяснилось, что 23 сентября 2024 года около 08.30 подсудимый, находясь во дворе дома 95 по улице Абая в Жезказгане, подошел и постучал в окно автомашины Jac J7, принадлежащей его бывшей супруге.
"Последняя вышла из автомобиля, после чего между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подсудимый, достоверно зная, что потерпевшая физически слабее его, нанес ей один удар кулаком правой рукой в область ее правой руки, тем самым причинил физическую боль нанесением побоев, повлекших причинение легкого вреда здоровью", - установил суд.
Подсудимый полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и обязался впредь не нарушать закон.
В ходе судебного разбирательства его вина была доказана совокупностью доказательств, представленных и исследованных в суде.
Приговором Жезказганского городского суда мужчину признали виновным и осудили к наказанию в виде привлечения к общественным работам на срок 40 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.
Ранее в Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу. Он получил 45 суток ареста. Кроме того, в течение года казахстанцу запрещено общение с потерпевшими.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198772-postuchal-v-okno-avto-byvshey-zheny-ssora-eks-suprugov-pererosla-v-poboi-v-zhezkazgane/