"Поссорился с девушкой": полиция Астаны раскрыла подробности нападения на женщину в лифте

В полиции рассказали подробности нападения на женщину в лифте жилого дома в Астане. По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

"Инцидент произошел после ссоры задержанного со своей девушкой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он в присутствии случайной попутчицы заявил о намерении совершить суицид и продемонстрировал кухонный нож", - сообщается в Instagram-профиле столичного ДП.

Мужчину водворили в изолятор временного содержания, возбуждено уголовное дело.

Видео нападения на женщину в лифте столичного ЖК попало в интернет. На кадрах видно, как мужчина с предметом, похожим на нож, в руках зажимает в углу кабинки женщину. Свободной рукой мужчина периодически хватает потерпевшую за шею. В какой-то момент женщине удалось повернуться спиной к двери лифта и выйти из него, как только кабинка открылась.