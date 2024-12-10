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Телескопическую дубинку нашли у пассажира в Актобе

Опубликовано:

Сотрудники полиции
Сотрудники полиции. Фото: gov.kz

8 декабря на железнодорожной станции Актобе сотрудники линейного отдела полиции совместно с досмотровой службой изъяли телескопическую дубинку у жителя Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, обеспечение безопасности на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, а также профилактика актов незаконного вмешательства остаются приоритетными направлениями работы Департамента полиции на транспорте. Особое внимание уделяется предотвращению правонарушений и защите граждан.

С начала года из незаконного оборота было изъято:

  • 16 единиц оружия и 444 боеприпаса;
  • 433 предмета на первой линии досмотра (включая электрошокеры, ножи, кастеты, дубинки и другие опасные предметы).

Отдельное внимание полицейские обратили на популярную практику приобретения гражданами за границей кастетов и ножей в качестве сувениров.

"Напоминаем, что их ношение на территории Республики Казахстан влечет уголовную ответственность", - отметили в ведомстве.

Так, 8 декабря на железнодорожной станции Актобе сотрудники линейного отдела полиции совместно с досмотровой службой изъяли телескопическую дубинку у 30-летнего жителя Кызылординской области. По факту проводится проверка.

В тот же день в аэропорту Алматы у 55-летнего пассажира рейса Алматы - Уральск досмотровая служба обнаружила электрошокер. Пассажир привлечен к административной ответственности.

Транспортная полиция напоминает: хранение, перевозка и передача запрещенных предметов на объектах транспорта влекут административную или уголовную ответственность.

Ранее в Департаменте полиции Алматы рассказали, как работают правоохранители в метро – с начала года у пассажиров изъяли 70 ножей, кастетов и другого вида оружия.

Также стало известно, что с начала года в Казахстане с авиарейсов сняли почти 500 граждан. Среди частых причин - появление пассажиров в пьяном виде и курение на борту самолета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198582-teleskopicheskuyu-dubinku-nashli-u-passazhira-v-aktobe/

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