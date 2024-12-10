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"Обширные связи в ЦОНе": павлодарцам предлагали получить права без экзаменов (видео)

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Задержание в Павлодаре
Задержание подозреваемого в мошенничестве. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В Павлодаре задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве с предложением получить водительские права за деньги и без сдачи экзаменов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейскими Павлодарской области был установлен 37-летний житель областного центра, который подозревается в совершении ряда мошеннических действий.

"Мужчина предлагал оформить водительские права гражданам за денежное вознаграждение и без сдачи экзаменов. Он достаточно убедительно объяснял жертвам, что все процессы законны. После получения аванса не выходил на связь", - рассказали в ДП Павлодарской области

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый причастен к 20 аналогичным фактам.

"Также у него имеются обширные связи в Центре обслуживания населения Павлодара", - уточнили в ведомстве.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС.

Ранее стало известно, что жительница Жамбылской области хотела купить водительские права через интернет и заплатила 100 тыс. тенге, однако обещанной "услуги" не получила. Через суд женщина добилась возврата уплаченных денег.

Министерство внутренних дел РК предупредило граждан о мошенниках, которые предлагают "помощь" в получении водительских прав, просят предоплату и после нее исчезают без следа. Казахстанцев призвали быть внимательными и не соглашаться на сомнительные сделки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198393-obshirnye-svyazi-v-cone-pavlodarcam-predlagali-poluchit-prava-bez-ekzamenov-video/

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