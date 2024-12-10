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"Знакомился в мечетях с молодыми верующими": проповедника задержали в Атырау

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Задержание подозреваемого
Задержание. Кадр из видео: ДП Атырауской области

В Атырау задержали подозреваемого в распространении религиозно-экстремистской идеологии, ранее уже судимого за участие в запрещенной организации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Атырау сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в распространении идей религиозно-экстремистской организации "Таблиги жамагат".

Данное движение исходит из Индии и Пакистана, идеология сводится к непрерывному миссионерству путем отказа от гражданских прав и обязанностей (обеспечение семьи, уход за родителями, воспитание детей, получение образования, постоянная работа и т.п.).

Организация признана в Казахстане экстремистской и запрещена в судебном порядке как угрожающая традиционным морально-нравственным ценностям.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанный целенаправленно знакомился в мечетях с молодыми верующими, приглашал их к себе домой, где пропагандировал идеологию "Таблиги жамагат" с целью вовлечения в экстремистскую деятельность", - рассказали в ДП Атырауской области.

При обыске по месту его проживания изъяли запрещенные в судебном порядке книги и электронные материалы религиозного содержания.

"Ранее 44-летний подозреваемый уже был судим за участие в деятельности этой экстремистской организации", - уточнили в ведомстве.

Расследуется уголовное дело по признакам организации и участия в деятельности религиозной организации, запрещенной решением суда в связи с осуществлением экстремизма.

Ранее в Алматы, а также в Алматинской области и области Ұлытау задержали пять граждан Казахстана. Они подозреваются в организации религиозно-экстремистской деятельности. Кроме того, по признакам участия в деятельности запрещенной организации к 17 лицам применили подписку о невыезде.

Также в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетісу пресекли деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии. По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198357-znakomilsya-v-mechetyah-s-molodymi-veruyushchimi-propovednika-zaderzhali-v-atyrau/

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