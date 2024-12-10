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Спецназ наведался в одну из квартир в Караганде (видео)

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Спецназ в Караганде
Спецназ. Кадр из видео: polisia.kz

В Караганде задержаны двое мужчин по подозрению в организации сбыта наркотиков. У них изъяли 7,6 кг гашиша, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в конце ноября сотрудники полиции совместно с прокуратурой задержали двух жителей Караганды в возрасте 41 и 53 года.

Задержанные подозреваются в организации сбыта наркотических средств растительного происхождения на территории города.

В результате оперативных действий из незаконного оборота было изъято 7,6 кг гашиша, который, согласно заключению экспертизы, представляет собой наркотическое средство.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

В МВД показали видео, как спецназ попадает в квартиру, где в дальнейшем проводятся следственные мероприятия. В ходе обыска правоохранители нашли пакетики с веществами и деньги.

Полицейские напомнили, что сбыт наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

С начала года в Карагандинской области выявлено пять случаев распространения рекламы наркотиков через надписи и рисунки. Все виновные были привлечены к ответственности.

Ранее полиция региона пресекла деятельность нарколаборатории, где изъяли более 1 тонны прекурсоров и свыше 10 кг готовых наркотических средств.

Напомним, ранее, чтобы перекрыть канал поставки наркотиков, задержания и обыски одновременно провели в Алматы, Алматинской области и Шуском районе Жамбылской области.

Также сообщалось, что в Астане и Караганде полицейские изъяли крупные партии наркотиков - задержаны мужчина и женщина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198312-specnaz-navedalsya-v-odnu-iz-kvartir-v-karagande-video/

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