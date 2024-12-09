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Астанчанина обманули фейковым аккаунтом девушки в Instagram

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Девушка с цветами
Девушка с цветами. Иллюстративное фото: Pexels

Астанчанина подозревают в мошенничестве с использованием фейкового аккаунта в Instagram. Жертвой стал другой парень, который потерял свои деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

"Злоумышленник создал фальшивый аккаунт от имени девушки, загрузив ее фотографии на страницу, и написал ее знакомому. Со временем мошенник начал просить деньги, сумма которых колебалась от 15 до 20 тысяч тенге на личные нужды" - сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Когда общая сумма переведенных денег достигла 100 тысяч тенге, потерпевший решил проверить аккаунт. В итоге он обнаружил, что под номером карты скрывается вовсе не та девушка из Instagram.

Тогда он обратился в полицию. Подозреваемый признал вину, полученные деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело, проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным нераскрытым преступлениям.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере:
  • либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов;
  • либо ограничением свободы до 7 лет;
  • либо лишением свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198046-astanchanina-obmanuli-feykovym-akkauntom-devushki-v-instagram/

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