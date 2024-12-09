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Павлодарца оштрафовали за выгул ротвейлера

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Собака
Ротвейлер. Иллюстративное фото: pixabay.com

С жителем Павлодара провели профилактическую беседу и оштрафовали за то, что его собака бегала по улице без намордника, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, часто владельцы выгуливают животных недалеко от детских площадок, в скверах, где прогуливается много людей. Также среди нарушений можно отметить выгул собак без намордников и без привязи.

"Агрессивная собака, свободно гуляющая по улице, - опасность для всех вокруг", - отметили в ДП Павлодарской области.

С начала года в регионе за такие нарушения к административной ответственности привлекли порядка 400 владельцев четвероногих.

Так, в полицию Павлодара поступило сообщение от жителей по поводу собаки породы ротвейлер, которая бегала по улице без намордника.

Полицейские в отношении владельца составили административный материал с наложением штрафа в размере 10 МРП. Сотрудники полиции также провели профилактическую беседу с горожанином о строгом соблюдении правил содержания домашних питомцев.

"Если вы хозяин собаки, вы должны соблюдать следующие правила: исключить нахождение домашних животных на улице без надзора, осуществлять выгул животного строго на поводке", - напомнили в ведомстве.

Кроме того, запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, школьных дворах, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, парках, скверах.

"Если животное оставило экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов, они убираются владельцем собак и кошек", - уточнили в ДП региона.

Отметим, что по п.4 ч.1 ст.407-2 КоАП РК нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к содержанию и выгулу домашних животных влечет штраф на физических лиц в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее в области Ұлытау рассмотрели дело о возмещении материального ущерба и морального вреда после укуса собаки. Суд установил, что животное, которое гуляло без намордника, укусило несовершеннолетнего сына истца. За это владельца животного обязали выплатить 200 тыс. тенге.

Жительницу Павлодара привлекли к ответственности за то, что ее собака убежала с привязи и выбежала на улицу, где стала лаять на прохожих, а также пугать детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198027-pavlodarca-oshtrafovali-za-vygul-rotveylera/

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