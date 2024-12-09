Павлодарцев штрафуют за летнюю резину

В Павлодарской области привлекли к ответственности водителей, использующих летнюю резину. За это нарушение предусмотрен штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, технический регламент транспортных средств "О безопасности колесных транспортных средств" запрещает использовать летние покрышки в зимний период и шипованные - летом, кроме того, вводит ограничение по остаточной глубине протектора покрышек.

Так, на летней резине высота протектора должна быть не менее 1,6 миллиметра, а зимней - 4 миллиметра. Колеса должны иметь маркировку знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри, а также маркировки М+S, M&S и M S. Если на всесезонных шинах имеются эти маркировки, то зимой на них ездить можно.

Согласно нормативному документу, зимний период - это декабрь, январь и февраль. Соответственно, сотрудники полиции вправе наказывать за езду на неправильной резине только в зимние месяцы.

"Начиная с первого декабря сотрудники полиции проверяют резину на соответствие лишь во время остановки за какое-либо нарушение ПДД. К ответственности уже привлечено 37 нарушителей. К примеру, в Экибастузе по улице Абая водитель автомашины Mercedes ездил на летней резине. В Актогае водитель автомашины Chevrolet также не успел заменить резину с летней на зимнюю", - рассказали в ведомстве.

За нарушение правил эксплуатации транспортных средств водителей привлекли к ответственности в виде штрафа.

Отметим, что по ч.5 ст.590 КоАП РК управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в ч.6 ст.590 КоАП РК, влечет штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

А повторное нарушение в течение 12 месяцев с момента получения штрафа увеличит сумму наказания до 20 МРП (73 840 тенге).