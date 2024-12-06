У младшекурсников вымогали деньги: студентов задержали в ЗКО

В Западно-Казахстанской области задержали двух студентов, которых подозревают в вымогательстве денег у студентов младших курсов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в полиции, установлено, что двое подозреваемых вымогали деньги у студентов младших курсов, угрожая им физической расправой.

По данным фактам начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

"Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – заключили в правоохранительных органах.

Отметим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, - наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

А вымогательство, совершенное:

с применением насилия; группой лиц по предварительному сговору; неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.