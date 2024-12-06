Смерть ученика школы олимпийского резерва в Актобе: обвиняемым вынесли приговор

В Актобе суд вынес приговор в отношении двух обвиняемых, причастных к гибели несовершеннолетнего в школе-интернате, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области было рассмотрено уголовное дело в отношении двух лиц, обвиняемых в организации и совершении уголовного правонарушения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что 11 апреля 2024 года учащийся второго курса специализированной школы олимпийского резерва решил провести собрание учеников 8 класса, занимающихся вольной борьбой в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений.

После вечерней тренировки он сообщил ученикам 8 класса о необходимости собраться в отдельной комнате и поручил организовать их сбор учащемуся 9 класса и другим ученикам 9-10 классов. Затем обвиняемый, придя в указанную комнату, построил учеников 8 класса и начал оказывать на них моральное и физическое давление.

Он, несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение подобных собраний, обвинил учеников в снижении дисциплины и спортивных достижений и поручил учащимся 9 и 10 классов избить учеников 8 класса.

Кроме того, обвиняемый указал некоторым учащимся на слабое нанесение ударов и потребовал ударить посильнее, что они и сделали. В результате один из подсудимых нанес удары в область лица и груди одному из учеников 8 класса, что привело к потере сознания и последующей смерти потерпевшего.

Прокурор в суде запросил для одного из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, для второго подсудимого - 6 лет и 8 месяцев.

Потерпевшие и их представители требовали строгого наказания. Подсудимые свою вину не признали, а их защитники просили оправдать одного из обвиняемых, а действия второго переквалифицировать на менее тяжкое преступление.

Их вина подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, эксперта, специалиста, заключениями экспертиз, протоколом осмотра места происшествия, видеозаписями и вещественными доказательствами.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: отсутствие у подсудимых судимости и несовершеннолетний возраст одного из обвиняемых. Отягчающих обстоятельств суд не выявил.

Приговором суда один обвиняемый был признан виновным и приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет, а второй - к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Гражданский иск удовлетворен частично.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 11 апреля восьмиклассник упал и потерял сознание в Актобе. Позже он скончался в машине скорой помощи, не добравшись до больницы. В полиции сообщали, что возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Позже выяснилось, что у погибшего подростка остался брат-близнец. Они вместе учились и жили в одной комнате в интернате.

В полиции также рассказали, что двоих подозреваемых в преступлении арестовали. Это воспитанники спортшколы.